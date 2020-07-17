الزراعة: ضبط 2500 طن مسحوق يستخدم في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه إيماءً إلى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، للحصول على أعلاف تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن بما تشهده البلاد من تنمية لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه في ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذي يقوم به لجان دورية متعاقبة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة المركز الاقليمى للأغذية والإعلاف وشرطة البيئة والمسطحات، فقد وردت معلومات عن قيام شركة بأحد مراكز محافظة المنوفية بتخزين كميات كبيرة من المواد العلفية غير المسجلة.

ولفت إلى أنه تم تقنين الإجراءات وتشكيل لجنة مشتركة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وشرطة البيئة والمسطحات من الإدارة العامة ومديرية أمن المنوفية, وتم مداهمة مقر المخزن، حيث وجد 2500 طن مسحوق بروتينى يستخدم فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر.

وقد تم التحفظ على الكمية وتشميع المخزن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات، وأضاف سليمان أن هذه الحملات مستمرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتغطى مراكز ومحافظات الجمهورية.

كما أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتوجه بالشكر لصناع الأعلاف وأصحاب المصانع الذين لم يتم رصد أى مخالفات لديهم وهم حوالى 99% من جملة ما تم المرور والتفتيش عليهم.

ويهيب القطاع بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).