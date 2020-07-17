وكالة الأناضول تعترف: الاستخبارات التركية هربت مرتزقة داعش الإرهابي

اعترفت وكالة الأناضول، وهي وكالة الأنباء الرسمية للدولة التركية، بأن الاستخبارات التركية (MÎT) تحاول تحرير عناصر تنظيم داعش الإرهابي، المحتجزين في شمالي شرق سوريا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونشرت الوكالة، اليوم، خبرا بعنوان: "الاستخبارات التركية حررت امرأة مولدوفية و4 أطفال من YPG/PKK"، وورد هذا الاعتراف في الخبر أن الأشخاص المذكورين تم إنقاذهم من مخيم الهول، الذي يتواجد فيه أسرى مرتزقة داعش.

والأنباء لا تعترف قصدا بأن هؤلاء المذكورين هم أعضاء مرتزقة داعش الإرهابي، وقالت: "إن المواطنة المولدوفية (نتاليا باركال) وهي والدة لأربعة أطفال اعتقلت قسراً في مخيم الهول في شمال وشرق سوريا، وتم إنقاذها مع أطفالها الأربعة خلال حملة قوات الاستخبارات التركية (MÎT)".

وركز التقرير، على جهود الاستخبارات التركية الخاصة لتحرير داعش في شمالي وشرق سوريا.

وفي التفاصيل يتم الاعلان عن العلاقات التكنيكية بين الاستخبارات التركية مع مرتزقة داعش، بعد خطفهم من مخيم الهول في 6 يونيو، تم نقلهم إلى كري سبي "تل أبيض"، ومن ثم نقلتهم MÎT إلى تركيا.

وأشار الخبر، إلى أن عضوة مرتزقة داعش، ناتاليا باركال، قالت: "أنا ممتنة للدولة التركية، وتركيا بلد كبير جداً".

وبهذه الطريقة، تم الاعتراف بالعلاقة بين الدولة التركية وتنظيم داعش مرة أخرى.