تركيا تشن عدوانا على القرى الكردية شمال العراق

واصلت القوات الجوية لجيش الاحتلال التركي، اليوم، عدوانها وهجماتها على القرى ذات الأغلبية الكردية شمال العراق، وأسفرت الغارات عن وقوع العديد من الضحايا المدنيين.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن مصادرها، أن تركيا تواصل شن هجماتها وغاراتها على قرى الشمال، رغم اعتراض الحكومة العراقية، لما يقوم به النظام التركي ضد الأكراد في العراق.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، استدعت سفيري تركيا وإيران لديها قبل فترة، وسلمتهما مذكرة احتجاج على القصف المدفعي، الذي تعرضت له قرى حدودية، بإقليم كردستان العراق، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وشددت الخارجية العراقية، في بيان، على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب القوات، متهمة أنقرة بالتسبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة.