"التخطيط": 2 مليون عامل يومية استفادوا من "منحة كورونا"

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن أولويات الحكومة المصرية تتمثل حالياً فى زيادة الوصول إلى شبكات الحماية الاجتماعية والأمان، مع القضاء على الفقر والجوع، إلى جانب إنشاء نظام رعاية صحية قوية، والاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال توفير التعليم الجيد، والعمل اللائق والمستدام.

وأكدت «السعيد»، خلال مشاركتها فى مؤتمر «بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا فى جنوب العالم»، الذى نظمته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، أن تجميع بيانات العمالة فى القطاع غير الرسمى سيسهم فى دعم الجهود المستمرة لتدريب هؤلاء العمال وإدماجهم فى القطاع الرسمى، فضلاً عن المساهمة فى تهيئة قاعدة لتحديد المستفيدين المستحقين للضمان الاجتماعى، كاشفة عن حصول ما يقرب من ٢ مليون عامل على منحة العمالة غير المنتظمة.

وأضافت «السعيد» أن تحقيق المرونة والاستدامة لاقتصاداتنا ونسيجنا الاجتماعى، فضلاً عن التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مطلوب الآن أكثر من أى وقت مضى، فرفاهية الإنسان تعد المدخل إلى تحقيق أقصى قدر من التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة أفريقيا لعام 2063.

"السعيد" 42% زيادة فى استثمارات الصحة

وأشارت إلى أن مصر أعطت أولوية كبيرة لقطاع الصحة، الذى ارتفعت استثماراته بنسبة 42% فى العام المالى الحالى، إضافة إلى توسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية خلال 2020/2021، كمبادرة «حياة كريمة»، لتشمل أكثر من 500 قرية، ويستفيد منها أكثر من 56% من سكان القرى المستهدفة، البالغ عددها 1000 قرية.

300% لـ"الاتصالات" فى العام المالى الحالى

وأضافت أنه سيتم تعزيز البنية التحتية الرقمية بشكل أكبر، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة 300٪ فى العام المالى الحالى. وأكدت الاتفاق مع وزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة النسبة إلى 100% خلال 3 أعوام.