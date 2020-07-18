الطقس اليوم السبت 18-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل صباحا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد، والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، طقس السبت، شديد الحرارة والرياح شمالية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، نهارا، حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، ليلا.

الطقس الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الاعتيادية، حيث تسود أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.