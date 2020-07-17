طقس السبت مائل للحراة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل صباحا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد، والرياح معتدلة.

وحالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 31 21

سيوة 36 22

بورسعيد 30 25

دمياط 29 24

الزقازيق 35 24

المنصورة 35 23

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 31 23

رفح 30 22

رأس سدر 35 25

نخل 35 21

نويبع 36 29

طابا 35 28

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 28

أسوان 40 29

ادفو 39 27

أبوسمبل 39 27

الوادى الجديد 39 26

شلاتين 38 28

ابو رماد 38 28

حلايب 35 30

رأس حدربة 37 29

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 43 29

المدينة 42 28

الرياض 44 28

المنامة 41 34

أبوظبى 43 34

الدوحة 40 34

الكويت 47 32

دمشق 38 18

بيروت 30 24

عمان 33 19

القدس 30 19

غزة 30 23

بغداد 46 29

مسقط 35 30

صنعاء 27 16

الخرطوم 38 27

طرابلس 28 23

تونس 31 21

الجزائر 27 18

الرباط 28 20

أنقرة 34 18

اسطنبول 28 22

اسلام اباد 38 26

نيودلهى 35 28

جاكرتا 32 24

بكين 30 24

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 22

أثينا 31 21

روما 29 17

باريس 28 13

مدريد 37 20

برلين 27 16

لندن 23 15

مونتريال 31 22

موسكو 21 13

نيويورك 32 24

واشنطن 36 24

نواكشوط 29 25

اديس ابابا 20 14