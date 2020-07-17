فيديو.. أول ظهور لمحمد رمضان في الساحل بعد قرار حبسه

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له من الساحل الشمالي وهو يحتفل مع جمهوره بكليبه الجديد "تيك توك"، ويلتقط معهم الصور التذكارية.

وعلق رمضان "حُب الناس نعمة لا تُقدر بالمال ثقة_في_الله_نجاح".

كانت محكمة الدقي الجزئية قضت في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.

يذكر أن الفنان محمد رمضان احتفل مؤخراً بعرض أغنيته الجديدة "تيك توك" التي حققت ما يقرب من 12 مليون مشاهدة على يوتيوب.