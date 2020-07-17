بعد حكم حبسه..محمد رمضان يحتفل بـ14 مليون متابع على إنستجرام: "نمبر وان"

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، على متن يخت بالساحل الشمالي، مرفقا مقطع من أغنية "نمبر وان"، وذلك بعد ساعات من صدور حكم بحبسه لمدة عام، في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وكتب "رمضان" تعليقًا على الفيديو: "شكرًا لـ 14 مليون متابع"، في إشارة منه إلى عدد متابعيه على إنستجرام.

وكانت محكمة الدقي الجزئية، قد أصدرت حكمًا حضوريا بتوكيل، في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي، بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.

وكان الطيار المفصول، قد أقام دعوى سب وقذف ضد "رمضان"، واتهمه فيها بنشر فيديوهات عبر الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا.

وأقام المحامي مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، دعوى قضائية ضد "رمضان"، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، أول أمس الأربعاء، إلا أنها قررت مد أجل الحكم، للخميس، حيث أصدرت قرارها السابق.

وكانت الخلافات التي اندلعت بينهما في فبراير الماضي، مرت بمراحل، منها ظهور الطيار في فيديو مطول يتحدث خلاله عن ملابسات الفيديو الذي نشره محمد رمضان، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ثم تحدث عن ملابسات إيقافه عن العمل وفصله، وظهر "رمضان" متحدثًا عن الواقعة مبديا استعداده للتدخل وإعادة الطيار لعمله أو تعويضه، وهو ما لم يحدث، لتأخذ الخلافات منحى آخرا، ولجأ الطيار للقضاء، أمام محكمتين.

وأقام الطيار المفصول أمام المحكمة الاقتصادية، دعوى قضائية حملت رقم 119 لسنة 2020، طلب فيها تعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان، وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، وقررت حجزها للحكم بجلسة 6 أغسطس المقبل.

أما الدعوى الثانية التي أقامها الطيار، فكانت أمام محكمة جنح الدقي، والتي صدر فيها الحكم بحبسه لمدة عام، مع الكفالة.