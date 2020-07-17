محامي محمد رمضان يقدم استئناف على حبسه في "سب الطيار" الأسبوع المقبل

قالت مصادر مقربة من الفنان محمد رمضان، إن محاميه سيتقدم باستئناف على حكم محكمة الدقي الجزئية بحبس موكله الأسبوع المقبل، بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.

وأصدرت محكمة الدقي الجزئية، منذ قليل، في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، والمعروف إعلاميا ب"الطيار المفصول".

وكان الطيار المفصول، قد أقام دعوى سب وقذف ضد "رمضان"، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا.

وأقام المحام مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، دعوى قضائية ضد "رمضان"، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله الطيار، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى، أمس الأربعاء، إلا أنها قررت مد أجل الحكم، للخميس، حيث أصدرت قرارها السابق.

الخلافات التي طفت على السطح، في فبراير الماضي، مرت بمراحل منها ظهور الطيار في فيديو مطول يتحدث خلاله عن ملابسات الفيديو الذي نشره محمد رمضان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ثم تحدث عن ملابسات إيقافه عن العمل وفصله، وظهر "رمضان" متحدثًا عن الواقعة مبديا استعداده للتدخل وإعادة الطيار لعمله أو تعويضه، وهو مالم يحدث، لتأخذ الخلافات منحى آخرا، ولجأ الطيار للقضاء، أمام محكمتين.

وأقام الطيار المفصول أمام المحكمة الاقتصادية، دعوى قضائية حملت رقم 119 لسنة 2020، طلب فيها تعويضه بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب ما الفيديو الذي نشره محمد رمضان وهو على متن الطائرة التي كان يقودها الطيار، وقال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، ونظرتها المحكمة في عدة جلسات، وقررت حجزها للحكم بجلسة 6 أغسطس الجاري.

أما الدعوى الثانية، التي أقامها الطيار، كانت أمام محكمة جنح الدقي، والتي اتهم فيها الفنان بسبه وقذفه، بعدما نشر "رمضان" فيديو ساخرًا منه.