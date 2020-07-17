استشهاد قائد لواء 59 بجيش العراق بهجوم إرهابي في الطارمية شمال بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، استشهاد قائد لواء 59 بالجيش العراقي بهجوم إرهابي في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية "بغداد"، وذكرت الخلية في بيان، أن "عمل إرهابي استهدف عجلة (سيارة) عسكرية في منطقة ابن سينا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضافت الخلية العراقية، أن "العمل الإرهابي أسفر عن استشهاد قائد لواء 59 بالجيش العراقي".

كان مصدر أمني، أشار في وقت سابق، إلى تعرض عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي على قائد لواء في الجيش العراقي بقضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني، إن قائد اللواء 59 جيش عراقي العميد الركن علي غيدان، قُتل بنيران قناص، فيما أكد أن قوات الجيش استخدمت الهاونات للسيطرة على أماكن القناصة في الطارمية.

وقال المصدر لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن قائد اللواء 59 جيش عراقي فارق الحياة، نتيجة إصابته بنيران قناص في منطقة الطارمية شمال بغداد.

قيادة العمليات المشتركة تعلق على مقتل قائد اللواء 59: لن نتوقف الا بالقضاء على الارهاب

من جانبها، علقت قيادة العمليات المشتركة، اليوم، على مقتل العميد الركن علي حميد قائد لواء 59 التابع الى فرقة المشاة السادسة بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي في الطارمية.

وقالت القيادة في بيان: "يوماً بعد آخر يقدم أبناء قواتنا المسلحة أرواحهم دفاعاً عن العراق وشعبه، وها هي اليوم تزف شهيداً آخر وهو البطل العميد الركن (علي حميد غيدان) قائد اللواء التاسع والخمسون الذي ارتقى إلى جوار ربه بعد تعرضه لعمل إرهابي جبان في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد أثناء أدائه الواجب المقدس في قاطع المسؤولية".

وأضافت العمليات المشتركة، "أننا في الوقت الذي ننعى هذا القائد الشجاع، فإننا نعاهد أهله وذويه بأن دماءه لن تذهب سدى وسيكون الرد قاسياً سريعاً بحق من ارتكب هذه الجريمة، وسنضرب بيد من حديد العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".

وأوضحت قيادة العمليات: "قواتنا مهما قدمت مِن تضحيات للذَّود عن وطننا الغالي فهي مستمرة بإرادة عالية"، متعهدة "لن نتوقف إلا بالقضاء التام على كل خلايا الارهاب واقتلاعها مِن أرض العراق".

من جانبه، امر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوات العسكرية بالتحرك الفوري نحو منطقة الطارمية شمال بغداد للقبض على منفذي الهجوم الذي قتل فيه قائد اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.