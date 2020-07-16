العراق: القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في نينوى.

وقال قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني -في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم، إن مفارز مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى ألقت القبض على 4 عناصر من عصابات داعش الارهابية، أحدهم كان يعمل فيما يسمى "الحسبة"، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى "ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند"، خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، مبينا انه تم القبض عليهم في نقطة تفتيش "النصر" طريق موصل - بغداد جنوبي مدينة الموصل.