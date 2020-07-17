رئيس المكسيك يتنازل عن جزء من راتبه لدعم جهود مكافحة كورونا

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم، أنه سيقدم ربع راتبه الشهري لدعم جهود مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وقال أوبرادور، إن تلك الأموال ستحول إلى الهيئات الصحية، دون أو يوضح هل سيقوم بذلك مرة واحدة فقط، أم سيحول ربعا من راتبه على مدار فترة معينة؟، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويساوي راتب الرئيس المكسيكي 108 آلاف بيسو مكسيكي "4806 دولارات أمريكية"، وبالتالي ستبلغ مساهمته في جهود محاربة كورونا المستجد نحو 27 ألف بيسو "1200 دولار".

وقرر أوبرادور، بعد وصوله إلى منصب الرئاسة في 2018 تخفيض راتب رئيس الدولة 40%، كما خفض رواتب كبار المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى امتناعه عن استخدام الطائرة الرئاسية الفاخرة والمروحيات وقصر لوس بينوس كمقره الرسمي، الذي كان الرؤساء المكسيكيون يقيمون فيه أثناء وجودهم في المنصب منذ الثلاثينات من القرن الماضي.

وأشار الخبراء إلى أن الاقتصاد المكسيكي سينكمش بأكثر من 10% هذا العام بسبب أزمة كورونا المستجد، الذي حصد أرواح أكثر من 37 ألف شخص في البلاد.