صور.. هيفاء وهبي تصل للقاهرة لمتابعة قضيتها مع وزيري

وصلت منذ قليل المطربة هيفاء وهبي، إلى مطار القاهرة الدولي، في طائرة خاصة، لمتابعة تطورات قضيتها مع مدير أعمالها محمد الوزيري.

وقد نشرت "هيفاء"، فيديو لها من داخل الطائرة وأثناء تواجدها في مطار القاهرة عبر "ستوري إنستجرام"، كما نشرت صورة لها وعلقت قائلة "الماضي هو مكان عودتي.. ليس مكان إقامة.. أفعل ما يجعل روحك تتألق"

وقد اتهمت هيفاء وهبي مؤخرا محمد وزيري باستيلائه على أملاكها والأموال الخاصة بها وحذرت الجميع من التعامل معه ليظهر "وزيري" في أحد البرامج التلفزيونية ليكذب الاتهامات، ويؤكد زواجه من المطربة.

https://instagram.com/stories/haifawehbe/2355418833626721408?utm_source=ig_story_item_share&igshid=1rfwy30s1hnsx