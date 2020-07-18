TEN تعرض أول فيلم تسجيلي يرصد معارك مصر التاريخية منذ الفراعنة

عرضت الإعلامية قصواء الخلالى، خلال برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" فيلما تسجيليا مترجما للغة الإنجليزية عن أبرز المعارك العسكرية التي خاضها الجيش المصري منذ العهود المصرية القديمة وحتى انتصار 6 أكتوبر عام 1973، والتي غيرت قواعد العسكرية التاريخية والعالمية وكيف تأثرت بها.

ويدور الفيلم التسجيلي حول عدد من المعارك الحربية تاريخ فى مصر القديمة والحديثة والتي تمثل لوحة شرف في تاريخ العسكرية المصرية، وصفحة علمٍ للعلوم العسكرية قديما وحديثا، واستطاعت هذه المعارك أن تغير مسار التاريخ العالمي والفكر العسكرى.

وتحدث الفيلم عن معارك طرد الهكسوس، والتي وقعت عام 1580 ق.م، حيث قاد الملك أحمس جيوشه، في ساحات القتال زودًا عن مصر، ومعركة "مجدو" التى وقعت في سوريا في 19 أبريل سنة ١٤٧٩ق.م، بين الجيش المصرى بقيادة الملك تحتمس الثالث، ضد بقايا الهكسوس.

كما عرض الفيلم، معركة قادش والتي وقعت بين الجيش المصري بقيادة الملك رمسيس الثاني، والحيثيين بقيادة الملك مواتللي الثاني بمدينة قادش السورية، عام 1274 ق م ، وهي أقرب معركة في التاريخ المكتوب، ومعركة الدلتا عام 1175ق.م، والتي دارت بين الجيش المصري وشعوب البحر المتوسط، ثم معركة طرد الفرس، حيث قاد البطل أمير تاوس (آمون حر) سليل الأسرة المصرية الملكية السادسة والعشرين، وغيرها وصولا لمعركة السادس من أكتوبر عام 1973 وانتصار مصر على الكيان الإسرائيلي.

وقالت قصواء الخلالي إن الهدف من هذا الفيلم هو تنمية روح الانتماء، وترجمته للإنجليزية تستهدف مخاطبة العالم عبر الإعلام المحلي في هذا الظرف الدقيق من عمر مصر.