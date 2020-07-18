كورونا في أوروبا.. إجمالي إصابات فرنسا: 174674.. وإيطاليا تسجل 11وفاة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، وحتى أمس الجمعة، إلى 14.172.284 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 598.362 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 8.416.620 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة أوروبا.

وسجلت فرنسا، أمس الجمعة، 14 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30152 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 174674 بعد تسجيل 836 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفرنسية، إلى أن عدد المصابين بالمستشفيات تراجع إلى 6688 مقابل 6796 شخصا، أمس الأول الخميس وذلك في تراجع مستمر منذ أسابيع.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات، أمس الجمعة، تسجيل 11 وفاة و233 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان يومي، إن إجمالي عدد الوفيات المتصلة بالفيروس ارتفع بذلك إلى 35028 حالة فيما زاد مجمل الإصابات المرصودة منذ تفشي الجائحة إلى 243967 حالة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الوباء في إيطاليا إلى 196483 شخصا

وأشارت الوزارة الإيطالية، إلى أن تعداد الإصابات "النشطة" حاليا في إيطاليا انخفض 17 حالة منذ أمس الأول الخميس إلى 12456 حالة تتلقى 821 منها العلاج بالمستشفيات وبينها 50 حالة فقط داخل وحدات العناية المركزة.

وأوضحت الصحة الإيطالية، أن إجمالي من تماثلوا للشفاء من الإصابة بالفيروس ارتفع في المقابل إلى 196483 شخصا.

إسبانيا: 4 وفيات و1400 إصابة جديدة بكورونا.. وحكومة كتالونيا تشدد الإجراءات الأمنية

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات، أمس الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و1400 إصابة جديدة بكورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" ارتفع إلى 260255، فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 28420 حالة.

وأضافت الوزارة الإسبانية، أن هناك 158 بؤرة مرض نشطة في جميع الأقاليم مع نمو كبير في عدد الإصابات الجديدة في إقليمي كتالونيا وأراجون بشكل خاص ما دفع بحكومتي الإقليمين وحكومات أقاليم أخرى إلى فرض إلزامية ارتداء الكمامات الطبية في جميع الأماكن العامة وإن تم الحفاظ على مسافة الأمان بين الأفراد من متر ونصف المتر.

من جانبها، أعلنت حكومة كتالونيا اليوم تشديد الإجراءات الأمنية لمحاولة احتواء تفشي الفيروس، فيما أوصت المواطنين في مدينة برشلونة و11 مدينة وبلدة أخرى بعزل أنفسهم والتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة لمدة 15 يوما، كما أعلنت حظر التجمعات فوق 10 أفراد في الأماكن العامة والخاصة.

بريطانيا: وفيات فيروس كورونا المستجد تتجاوز الـ45 ألفا

وفي بريطانيا، أعلنت السلطات، ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن إصابات مؤكدة بكورونا المستجد ليتجاوز العدد الإجمالي الـ45 ألفا، وذلك بعد تسجيل 114 وفاة جديدة خلال اليوم السابق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أمس الجمعة، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 45 ألفا و233 حالة، فيما أشارت وزارة الصحة البريطانية، إلى أن حالات الوفيات الأخيرة أعلى مما كان عليه أمس الأول الخميس، عندما سجلت بريطانيا 66 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا المستجد.

وأظهرت أحدث إحصائيات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن مستوى تفشي الفيروس التاجي لم يتغير في إنجلترا، حيث لا يظل عدد الأشخاص الذين يصابون بالفيروس يوميا 1700 شخص، كما وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن تفشي مرض كوفيد-19 في إنجلترا "استقر" فقط.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية، في بيان صحفي، أنها أحصت 687 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 293239 حالة، مضيفة أنها أجرت منذ بداية انتشار الفيروس أكثر من 9.690 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالعدوى أو ممن أصيبوا بها فعلا.

تمديد حظر دخول المواطنين من غير الاتحاد الأوروبي إلى اليونان حتى 31 يوليو الجاري

وفي اليونان، أعلنت منظمة الصحة العامة الوطنية، أمس الجمعة تسجيل حالة وفاة جديدة جراء كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 194 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن المنظمة قولها في بيان، إنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3964 حالة يشكل الرجال منها نسبة 54.8%.

وأضافت المنظمة، أن 12 حالة من بين الإصابات الجديدة تم الكشف عنها عبر بوابات الدخول إلى اليونان وبقية الحالات حدثت في مناطق متفرقة بالبلاد.

وأوضحت منظمة الصحة العامة، أن من بين إجمالي الإصابات 1085 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و2035 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان.

وتابعت المنظمة قائلة، إن 12 مصابا يشكل الرجال منهم91.7% يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني اليونانية، تمديد حظر دخول المواطنين من غير دول الاتحاد الأوروبي إلى البلاد حتى 31 يوليو الجاري.

وقالت الهيئة اليونانية، في بيان إن جميع الرحلات القادمة من ألبانيا وشمال مقدونيا اللتين شهدتها أخيرا ارتفاعا في عدد الإصابات بالوباء ستهبط في مطار أثينا الدولي حتى أواخر يوليو الجاري في حين تم تمديد تعليق الطيران من تركيا وإليها حتى منتصف ليل 31 من الشهر ذاته والسويد حتى 19 يوليو.

وفي لوكسمبورج، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 124 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5409 حالات.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها لم تسجل في المقابل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليستقر بذلك العدد الإجمالي للوفيات عند 111 حالة.

وأضافت الوزارة، أن 35 مصابا بالفيروس يتلقون الرعاية الصحية العادية في المستشفيات حاليا، فيما توجد 4 حالات أخرى في وحدة العناية المركزة