كورونا في أوروبا.. ارتفاع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 34833 وفاة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.190.680، فيما وصل إجمالي الوفيات 529.113، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.297.911 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة أوروبا.

وشهدت إيطاليا، أمس الجمعة، تراجعا ملموسا في عدد الوفيات الجديدة جراء كورونا المستجد، وانخفاضا في تعداد المرضى تحت العلاج ولاسيما الحالات الحرجة لأقل من 80 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليومي إن حالات الوفيات اليومية خلال أخر 24 ساعة هبطت إلى 15 وفاة نصف عددها في اليوم السابق ليصل إجمالي الوفيات المسجلة إلى 34833 وفاة منذ تفشي العدوى.

وأشارت الوزارة الإيطالية، إلى استمرار انخفاض حالات الإصابة النشطة حاليا في إيطاليا إلى 15060 مصابا لا يتلقى العلاج منهم سوى 1035 مريضا بينهم 79 مريضا بالعناية المركزة أكثر من نصفهم في إقليم لومبارديا بؤرة الوباء.

وأوضحت الصحة الإيطالية، أنه تم شفاء 384 مصابا منذ أمس الأول الخميس ما يرفع مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 191467 متعافيا مقابل تشخيص 223 حالة عدوى جديدة تصل بإجمالي الإصابات إلى 241184 مصابا.

ارتفاع إجمالي إصابات الوباء في اليونان إلى 3486 إصابة

وفي اليونان، سجلت السلطات، أمس الجمعة، 28 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3486 إصابة، فيما لم تسجل حالات وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 192 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان لها، إن من بين الإصابات 799 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1922 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان حيث يشكل الرجال منهم 54.8%.

وأوضحت المنظمة اليونانية، أن من بين الاصابات الـ28 الجديدة 13 حالة وصلت أخيرا إلى اليونان والبقية ينقسم نصفها بمنطقة "أكسانثي" الموبوءة والنصف الآخر في شمال اليونان.

وأضافت المنظمة، أن 8 مواطنين مصابين يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويعاني 87.5 % منهم من أمراض مزمنة في حين تم شفاء 119 مريضا من الفيروس.

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية، إلى أن المختبرات الطبية أجرت 325451 تحليلا للكشف عن الإصابة بالفيروس منذ انتشاره باليونان بالإضافة إلى إجراء 27416 تحليلا على المسافرين القادمين على متن الرحلات الدولية منذ الـ12 من شهر يونيو الماضي

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا إلى 166960 حالة

وفي فرنسا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 18 وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 29893 حتى الآن.

وذكرت الوزارة الفرنسية، في بيان أنه تم كذلك تسجيل 582 إصابة جديدة مؤكدة خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الإصابات إلى 166960 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأشارت الصحة الفرنسية، إلى أن هناك 7990 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا منهم 560 في وحدات العناية المركزة، موضحة أنه منذ أوائل مارس الماضي تماثل 77060 شخصا للشفاء التام بعدما أدخلوا المستشفيات وأرسلوا إلى منازلهم.

وانخفض عدد المرضى الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة بـ13 حالة ليصل إلى 560، ما يمثل استمرارا للمنحى التنازلي بالنسبة لهذه الفئة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

أوكرانيا وإيطاليا تأملان في استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين

من جانبه، أعرب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن أملهما في استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين في المستقبل القريب.

وقالت الخدمة الصحفية للمكتب الرئاسي في أوكرانيا، إنه خلال مكالمة هاتفية بين زيلنسكي وكونتي، أعرب الجانبان عن أملهما في استئناف الرحلات المجدولة بين البلدين في المستقبل القريب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإيطالي على تقديره الكبير للسياح الأوكرانيين.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس الجمعة، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تلتقى مع رئيس وزراء هولندامارك روته، الخميس المقبل، بمقر المستشارية الاتحادية.

وأضاف زايبرت، أن اللقاء سوف يكون على عشاء عمل وسوف تتركز المباحثات الهولندية الألمانية على أولويات رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، فيما تنصب المباحثات المشتركه على مكافحة النتائج الاقتصادية والاجتماعية لجائحه كورونا المستجد والتحضير للاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي القادم في 17 و 18 يوليو الجاري.