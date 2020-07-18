محمد فاضل: فصلوني من الزراعة بسبب المسرح وأول مرتب أخدته 20 جنيها

تذكر المخرج محمد فاضل، فترة عمله كمهندس زراعي ومخرج بالقطعة في التلفزيون المصري، مشيرًا أنه تخرج من كلية الزراعة وأنهى تجنيده في القوات البحرية، وأنه كان هناك تكليف للمهندسين الزراعيين.

وقال "فاضل" خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه عمل كمهندس في قسم استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، مشيرًا أنه كان يعمل 10 أيام في الشهر بمدينة دمنهور لعمله في جمع عينات من الأراضي المستصلحة لتحديد المحاصيل التي تصلح للزراعة فيها.

وأشار أنه كان يحصل على إجازة مرضية 9 أيام شهريًا ويذهب للمخرج نور الدمرداش ويساعده في تقديم بعض السهرات التلفزيونية، لافتًا إلى أنه في هذا التوقيت لم تكن هناك مسلسلات تعرض على شاشة التلفزيون.

وحكى "فاضل" عن كفاحه ومعاناته في هذه الفترة حيث كان يسافر يوميًا من الإسكندرية باستخدام القطار لمدينة دمنهور ليوقع الحضور في الدفتر ثم يتجه للقاهرة باستخدام القطار أيضًا ويعود الساعة 11 مساء للإسكندرية مرة أخرى لعدم امتلاكه مكانا للإقامة فيه: "يدوب كنت بوصل البيت أغير هدومي بس ومكنتش بنام في البيت وكنت بنام في القطر".

وأشار أن مديره في العمل قرأ اسمه كمساعد مخرج على أحد الأعمال المعروضة على التلفزيون وقام بنقله لمنطقة حوش عيسى وأنه كان يلزمه ركوب القطار ثم الأتوبيس ثم ركوبة أخرى للوصول لمكتب الإرشاد الزراعي بحوش عيسى، لافتًا أنه انقطع بعدها عن الذهاب حتى تم فصله.

وأوضح "فاضل" أنه عمل بعدها كمساعد مخرج ومدير مسرح إبان تولي عبدالقادر حاتم وزارة الإعلام، مشيرًا أنه كان يحصل على راتب جيد "20 جنيها" مكنه من الإقامة في القاهرة.

وأكد "فاضل" أنه انتقل بعدها لمراقبة المسلسلات بالتلفزيون ثم خاض تجربة الإخراج متدرجًا من أول السهرات القصيرة حتى الطويلة، مشيرًا أنه في هذه الفترة كان هناك 7 أشخاص فقط هم المسموح لهم بإخراج مسلسلات حتى لفت الأنظار إليه وسمحوا له بإخراج مسلسل "أبو ذر الغفاري"، وأن الرئيس جمال عبدالناصر شاهد المسلسل وأمر بمنحه مكافأة 100 جنيه، وإيفاده لبعثة بألمانيا لمدة شهرين.