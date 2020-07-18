محمد فاضل: المنصات الرقمية لن تلغي دور التلفزيون المصري

أكد المخرج محمد فاضل، أهمية دور التلفزيون في ظل التقدم التكنولوجي والمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد جهاز ترفيهي ولكنه وسيلة لتوصيل الرسالة لبيوت المواطنين.

ونفى "فاضل" خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن المنصات الرقمية تستطيع أن تكون بديلًا للتلفزيون نظرًا لأنها لا تقدم الأحداث السياسية والأخبارية، مشيرًا أن المنصات تقدم الترفيه فقط، مؤكدًا أن غالبية المواطنين لن تلجأ للمنصات خاصة في الريف والصعيد.

وأشاد المخرج بدور التلفزيون الذي ساهم في تجميع الأسرة، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة ووضع السياسات لكافة الوسائل الإعلامية مثلما تضع سياسة التعليم، مؤكدًا على ضرورة وضع السياسيات الإعلامية وفرضها على القنوات الخاصة التي تبث من داخل الدولة.

وتذكر "فاضل" بداية عمله في ماسبيرو، إبان فترة الستينات حيث كان يصعدون لمكاتبهم باستخدام "السقالة" نظرًا لعدم تركيب سلم للمبنى وقتها متذكرًا الرواد الأوائل للإذاعة المصرية.

وتحدث عن الدور الكبير للمسرح الجامعي مشيرًا أنهم كان يحضر لهم كبار النجوم ليخرجوا مسرحيات طلاب مسرح الجامعة، مؤكدًا أن المسرح الجامعي أخرج عددا كبيرا من النجوم، مشيرًا إلى أنه تعرف على المخرج نور الدمرداش أثناء إخراجه لمسرحية منتخب مسرح جامعة الإسكندرية وعمل معه مساعد مخرج لتبدأ وقتها مسيرته الفنية.

وأشار "فاضل" إلى أنه فضل الإخراج عن التمثيل، وشعر أن المخرج يقدم رسالة كبيرة وأنه يجب أن يكون مثقفًا لاختيار نص وأن يكون له دراية بالفنون التطبيقية والتصوير، مؤكدًا أن القدرة على اختيار النص الجديد وما يحتاجه المجتمع هو ما يميز المخرج.