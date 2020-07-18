المكسيك تسجل 736 حالة وفاة و7252 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك أنها سجلت، اليوم، ارتفاعا جديدا لحالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" التي تم الإبلاغ عنها في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها وثقت 7252 حالة جديدة مما رفع إجمالي عدد حالات العدوى إلى 331298 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

وسجلت المكسيك، 736 حالة وفاة إضافية، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 38310 حالات وفاة.

وكانت الحكومة المكسيكية، قالت إن العدد الفعلي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

ورفعت السلطات المكسيكية تدريجيا توقعاتها بزيادة الوفيات وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير 6 آلاف.

وكان نائب وزير الصحة المكسيكي، المسؤول عن ملف مكافحة كورونا المستجد، هوجو لوبيز جاتل، صرح بأن الفيروس يتباطأ، لكن عدة مسؤولين سابقين انتقدوا إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بسبب طريقة معالجتها الجائحة.