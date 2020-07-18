تسجيل 671 وفاة و34884 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم، تسجيل 671 حالة وفاة بالإضافة إلى 34884 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 26273 حالة وفاة و1038716 إصابة بالفيروس.

وتوصف ولايات "ماهاراشترا" و"تاميل نادو" و"نيودلهي" و"تيلانجانا" و"كارناتاكا" و"آسام" و"بيهار" بأنها من أكثر الولايات تضررا بالجائحة في الهند.

ودعت السلطات الهندية، الحكومات والسلطات المحلية والمواطنين إلى توخي الحذر بعد دخول البلاد إلى فترة الانفتاح الثانية وتخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت بسبب كورونا المستجد.