أستاذ بطب الزقازيق: تراجع إصابات كورونا لا يعني انتهاء الوباء

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا يكسبنا الاطمئنان سواء من أرقام الوفيات أو الإصابات، مؤكدا على أن النظام الصحي قادر حتى الآن على التعامل مع فيروس كورونا، وهو ما يظهر من خلال وجود أماكن فارغة بالمستشفيات وغرف العناية المركزة والواقع الميداني يؤكد ذلك.

وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كورونا لم ينته حتى الآن لأنه إذا أعتقد المواطنين أن الوباء انتهى قد يعود المنحنى للارتفاع مرة أخرى نتيجة للتساهل وترك الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أننا في مصر نحتاج إلى لأسبوعين حتى نستطيع أن نقول أن المنحنى جرى تسطيحه، وأعتقد أننا بالفعل نتجه نحو تسطيح المنحنى، وقد تنكسر الموجة بعد أسبوعين.

وطالب المواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع كل الإجراءات الاحترازية، حيث أن قلة عدد الإصابات لا يعني أننا في منعزل عن العالم، مشيرا إلى أن الموقع الرسمي لمجلس الوزراء ينشر تقريرا بنسبة التعافي من الفيروس ومصر تسجل 31% فقط، وهذه النسبة ضعيفة لأننا لدينا إمكانيات كثيرة ونسبة التعافي في العالم 59%.