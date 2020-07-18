شفاء مدير هيئة الإسعاف بالمنوفية من فيروس كورونا وعودته للعمل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، شفاء الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير الهيئة العامة للإسعاف بالمنوفية، من فيروس كورونا المستجد، وخروجه من مستشفى العزل، وعودته لأداء عمله مرة أخرى في مرفق الإسعاف.

وتقدم الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وكيل قيادات مديرية الصحة، بخالص التهاني للدكتور أمجد عبدالحميد مدير إسعاف المنوفية بعد تعافيه من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر، أن الدكتور أمجد عبدالحميد، أصيب بفيروس كورونا المستجد مطلع الشهر الجاري، وتم نقله لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية، وحجزه بالعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.