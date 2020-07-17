استمرار عمليات تطهير شوارع تلا لمواجهة انتشار فيروس كورونا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، حملات الرش والتطهير والتعقيم بشوارع المركز، حيث تم رش شوارع تلا الرئيسية، خلال عمل اليوم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة والوقاية من فيروس كورونا، وحفاظا على الصحة العامة، من خلال فرق أعمال تطهير تجوب كل المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية.

وشنت الوحدة المحلية بتلا، حملة لإزالة الانشغالات بالتنسيق مع سكرتير عام المركز وإدارة الإشغالات والايرادات ورخص المحلات، للمرور على الشوارع، ورفع كل الإشغالات التى تعوق الحركة والمرور على شارع محمد محمود، حيث فض السوق وتنفيذ إزالات فورية، ورفع كل الباعة الجائلين، وعدم وجود أى تجمعات، وأيضا المرور على كل الشوارع.

وأكد راضي عمار رئيس المدينة، بأن الحملات مستمرة لعودة الأنضباط لكل الشوارع والحملات فى أى وقت صباحا ومساء.