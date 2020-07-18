بالأرقام.. سقف الإنفاق على "دعاية الشيوخ" 5 ملايين والتبرعات جائزة بشرط 5%

تضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 42 لسنة 2020 ضوابط الدعاية الانتخابية، ووضع حد أقصى لما ينفقه المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.

ونص القرار على أنّ يكون الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي 500 ألف جنيه وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.

كما تضمن القرار أنَّ يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدًا 2 مليون و500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدًا، فأن الحد الأقصى لسقف الدعاية 5 ملايين جنيه وفي حالة الإعادة 2 مليون جنيه.

وأشار القرار إلى أنَّه يحق للمرشحين بالنظامين تلقي التبرعات، حيث يتمّ تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.