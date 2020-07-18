"الوطنية للانتخابات" تتسلم قائمة "من أجل مصر" في انتخابات "الشيوخ" بالقاهرة والصعيد

قدّمت كل من قائمتى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقائمة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، أوراق ترشحهم أمس للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المقرر إنهاء جميع الأوراق والمستندات المستكملة الخاصة بقوائم قطاع شرق الدلتا وقطاع غرب الدلتا خلال ساعات.

وأعلنت أمس النسب المخصّصة لعدد من الأحزاب السياسية داخل القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث تم تخصيص 6 مقاعد لحزب الوفد، وحزب المؤتمر 4 مقاعد، وحماة الوطن 10، والشعب الجمهورى 10، والإصلاح والتنمية 3، والحركة الوطنية المصرية مقعدان، فيما كان حزب مستقبل وطن فى الصدارة من حيث عدد المقاعد بواقع 21 مقعداً على شرق وغرب الدلتا، ولم يتم إعلان عدد مقاعده فى القاهرة والصعيد.

وتم نشر عدد من مرشحى قوائم كل من قائمتى، قطاع غرب الدلتا، وقطاع شرق الدلتا، وبلغ عدد مرشحى حزب مستقبل وطن فى قائمة غرب الدلتا 11 مرشحاً، هم: محمد رشاد عثمان، ومحمد صبرى إبراهيم، وإيهاب محمد أبوكليلة، وهند محمود حنفى، ومحمد وجيه عبدالله، ووليد محمود الشرمة، ومحمد أشرف الصيرفى، وسمير السيد قاسم، ووجيه رشدى سنبل، وهبة مكرم شاروبيم، وصالح سلطان منصور، فيما كان بها مرشح واحد عن حزب الوفد هو سعيد إسماعيل ضيف الله، وآخر عن حزب الحرية المصرى، هى دينا محمد هلالى، ومرشح عن الشعب الجمهورى هو باهر محمد غازى، وآخر عن حزب التجمع هو أحمد شعبان السيد.

وشملت قائمة قطاع شرق الدلتا 10 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، هم خالد محمد سعيد حسن شحاتة، وأحمد محمد محمود الخطيب، وأيمن محمد حامد شريف، وأحمد عبدالجواد محمد، ويسرا أحمد فؤاد سليمان أباظة، ومحمد على عبده أبوحجازى، ومحمد عيد صديق اللمعى، وحماد موسى حماد، وأحمد صبح محمد شحاتة، وجيفارا محمد أحمد، ومرشح عن حزب المؤتمر هو إبراهيم محمد إبراهيم شحاتة، ونيفين جورج ميخائيل، ومحمد أحمد محمد السباعى عن حزب مصر الحديثة، وفيبى فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى، وفايز أبوحرب عن حزب حماة وطن.

وقال ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، إنه قدّم أوراق ترشّحه والمستندات المطلوبة ضمن قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، أمس، فيما التقطت مجموعة من الصور بين مرشحى القائمة معاً فى مقر ائتلاف دعم مصر خلال لقاء تعارفى بين المرشحين.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب خصّص له 6 مقاعد فى قائمة «من أجل مصر» لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرّرة فى أغسطس المقبل، وهم الدكتور ياسر الهضيبى فى محافظة القاهرة، وطارق تهامى وأمل رمزى فى محافظة الجيزة، وطارق عبدالعزيز فى محافظة الدقهلية، وحازم الجندى فى محافظة الغربية، والمستشار محمد ضيف الله فى محافظة الإسكندرية.

وأضاف «أبوشقة» لـ«الوطن»، أن الحزب لم يحدّد عدد مرشحيه على الدوائر الفردية فى المحافظات حتى الآن، وجارٍ العمل على تجهيزها لتقديم أوراق ترشّحها للهيئة الوطنية للانتخابات قبل غلق باب الترشّح.

10 مرشحين لـ"الوفد" على الفردى

وكشف مصدر وفدى لـ«الوطن»، أن الحزب سيدفع على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس الشيوخ بـ10 مرشحين، بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى التى تشارك فى القائمة الانتخابية الموحّدة.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية لـ«الوطن»، إن الحزب لن يتأخر فى التنسيق مع الأحزاب الأخرى على المقاعد الفردية فى مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن هناك توافقاً مبدئياً بين أحزاب تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، على التنسيق على المقاعد الفردية قدر المستطاع، إلا أن الأمر لا يمكن تنفيذه بالشكل المأمول، نظراً لوجود مرشحين لأكثر من حزب داخل التحالف فى الدائرة نفسها، وهو الأمر الذى ربما يصعب من خلاله تنازل أحدهم للآخر، مشيراً إلى أن الحزب أعلن عن ترشّح 3 من قياداتهم على المقاعد الفردية.

وقال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن الحزب ينتظر إعلان القوائم الانتخابية لتحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، الذى هو عضو فيه بشكل رسمى، مشيراً إلى أن الحزب سعى من خلال التحالف إلى التنسيق على المقاعد الفردية، وليس لديه مانع من التنسيق على المقاعد الفردية مع الأحزاب الأخرى، عقب إعلان النتائج، موضحاً أن انتخابات مجلس الشيوخ، بداية للتعاون بين الأحزاب، الذى ربما يثمر عن تعاون أكبر فى انتخابات مجلس النواب.

وكشف النائب محمد بدراوى، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الحركة الوطنية عن أسماء مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ، سواء فى القائمة أو على مستوى الدوائر الفردية فى المحافظات، مشيراً إلى أن الحزب له مرشحان فى قائمة «من أجل مصر» هما محمد عزمى أمين شباب الحزب، وهانى العسال، عضو المكتب السياسى للحزب، منوهاً بأن الحزب فى انتظار زيادة مقعد له فى هذه القائمة، خلال اللحظات الأخيرة.

18 مرشحا لـ"الحركة الوطنية"

وأضاف «بدراوى» لـ«الوطن»، أن الحزب حدّد عدد مرشحيه على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية بـ18 مرشحاً يخوضون الانتخابات، بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى، مشيراً إلى أنه سيدفع فى الدوائر الفردية فى محافظة القاهرة بكل من حنان الشاذلى والدكتور سمير عبدالفتاح، وفى الإسكندرية سيدفع بمحمد عبدالله سليم، وسيدفع فى القليوبية برفعت السيد رمضان، وأحمد عبدالمقصود عن كفر الشيخ.

وأكمل أن الحزب سيخوض الانتخابات فى محافظة دمياط بهشام حفناوى السيد، وحسين سعد، وسيدفع فى الغربية بمحمود على شوقى، وأحمد مصطفى، وفى المنوفية بتوفيق محمد توفيق، وسيدفع بحسين معتوق فى محافظة قنا، ومحمد جمال سيد فى أسيوط ومجدى حسانين عن أسوان، وعلاء الدين على، والشاذلى حمادة، ووائل بدر، وحسام مهنا، وعبدالرحمن عاطف فى سوهاج.

7 مرشحين لـ"الغد"

من جانبه، قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن 7 مرشحين تقدّموا باسم الحزب على المقاعد الفردية، واستكملوا أوراقهم خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الحزب يستعد جيداً لمعركة مجلس النواب، ويقف إلى جانب الدولة، والقائمة الوطنية.