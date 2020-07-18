بلاغ للنائب العام يتهم أيمن نور بالخيانة والتحريض ضد مصر

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 19647 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الهارب أيمن نور بالعمالة للمخابرات التركية والتحريض ضد الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وأكد محمود في بلاغه، أن أيمن نور الهارب من مصر منذ عدة سنوات عميل لجهات أجنبية معادية لمصر على رأسها جهازي المخابرات التركي والقطري وأنه يتلقى تعليمات وأوامر تحريضية ضد مصر من تلك الجهات للعمل على هدم استقرار الدولة المصرية، مضيفا أن العميل أيمن نور يمتلك قناة الشرق وقناة مكملين الداعمتين للإرهاب الموجه ضد مصر والتي يعمل فيها العديد من الخونة والعملاء وعلى رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع وأحمد سمير وآخرين مقابل رواتب شهرية ضخمة.

وأشار محمود في بلاغه المقدم للنائب العام، إلى أن الهارب أيمن نور يتلقى تمويلات دورية بصفة منتظمة من جهازي المخابرات التركي والقطري تصل لخمسة ملايين دولار شهريا لتنفيذ مخطط إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والتحريض عليها في المحافل الدولية ونشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وان العميل الهارب معروف بعدائه الشديد لمؤسسات الدولة ويعقد مؤتمرات تحريضية ضد مصر وتبثها القنوات الموالية الداعمة للإرهاب لنشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد.

وتابع أن الهارب أيمن نور والذي ارتضى أن يكون خائنا لوطنه يحرض من خلال قنواته الإرهابية على نشر الإرهاب والتحريض ضد الجيش المصري والشرطة للإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط واحضار لأيمن نور لارتكابه جريمة الخيانة والعمالة لجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية، ووضع اسم الهارب أيمن نور على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسم أيمن نور على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.