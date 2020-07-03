مايا مرسي: بلاغ لمكتب النائب العام بخصوص تحرش شاب بـ100 فتاة غدا

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس وصله شكاوى بشأن قيام شخص بالتحرش بنحو 100 فتاة، مشيرةً إلى أن وقائع هذا الأمر ترجع إلى عام 2015.

وأضافت مرسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "تحدثت شخصيًا مع إحدى الفتيات، للتوصل إلى مصداقية ما ينشر، والبنات خائفون من التحدث مع ذويهم، ومن تحدثت مع أهلها تخشى تقديم بلاغ، وسنقدم غدًا بلاغًا في الصباح، لمكتب النائب العام، بشأن القصص المنشورة"، مؤكدة أن "النائب العام الوحيد هو الذي يحق له فتح الملف".

وتابعت: "نطلب أن تكون البلاغات سرية، ونشجع البنات ونقف إلى جوارهم، وسنقدم لهم كل المساندة القانونية، ولا أتمنى ألا تخشى البنات، حيث انهن كتبن القصص الخاصة بهن والتي تعرضن فيها للتحرش، وذلك لكي يساعدن البنات الأخريات".

وأردفت: "هناك وثائق ووسائل إلكترونية أعلنا عنها لكي يتثنى للبنات أن يقدمن بتقديم البلاغات، ونحن ندعم الفتيات بقوة، لكن يجب أن يدعمنا الفتيات، لأنهن لو لم يشهدن بما حدث لهن فإن تحركاتنا لن يكون هناك فائدة منها، والشباب يشجع البنات على أن يتحدثن".