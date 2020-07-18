نائب: مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية انتصار للفلاح

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بتوجيه القيادة السياسية بتخفيف الأعباء الضريبية والمالية ومد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية في ظل تفشي وباء كورونا، وهو ما اعتبره الفلاحون هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح مشهور أنها لم تكن المرة الأولى لوقف الضريبة، فقد سبق الرئيس السيسي وأصدر قرارا في يونيو 2017، بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، وذلك في إطار عدة قرارات أعلنها الرئيس لدعم الشرائح التي تعاني من تبعات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقليص الدعم.

وأضاف أن هذا الإجراء الهام أسعد جموع الفلاحين وخفف عليهم الأعباء المالية في ظل تدني الحالة المادية لديهم، وتحفيزا لهم لمواصلة الإنتاج الزراعي، وحتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنتين القادمتين.