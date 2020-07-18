"صندوق علاج الإدمان" يفتتح 3 مراكز جدد الأسبوعين المقبلين

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنَّه سيتمّ افتتاح 3 مراكز جدد خلال الأسبوعين المقبلين، أحدها في بورفؤاد، ومركز إضافي بمطروح خاص بسحب المخدر، ومركز ثالث متكامل في البحر الأحمر، مؤكّدًا أنَّه تمّ الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز ليصبح عدد المراكز 26 مركزًا لعلاج الإدمان.

وأضاف "عثمان"، لـ"الوطن"، أنَّه تمّ شن حملات على أكثر من 180 مركزًا غير مرخصًا لعلاج الإدمان، من خلال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واتخاذ الإجرءات القانونية ضدها، لافتًا إلى أنَّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يتلقى بلاغات بشكل مستمر عن المراكز غير المرخصة، إضافة إلى الحملات التي يتمّ تنسيقها مع الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتفتيش على هذه المراكز.

وأكّد مدير صندوق مكافحة الإدمان أنَّ التحول الرقمي لعب دورًا كبيرًا في مختلف أنشطة الصندوق، مشددًا على استمرار الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

وأشار إلى أنَّ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال عام "2019-2020" بلغ 127 ألف مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزًا بـ14 محافظة، حيث تنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة إلى جانب تقديم العلاج مجانًا وفي سرية تامة.

ولفت إلى أّنَّ الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت باستمرار دعم المتعافين وتمكّينهم اقتصاديًا من خلال توفير التمويل اللازم وإقراض المتعافين من بنك ناصر الاجتماعي، تضمن مبادرة "بداية جديدة" لإنشاء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكّينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.