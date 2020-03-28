صندوق مكافحة الإدمان: المدخنون الأكثر عرضه للإصابة بكورونا

أكد الدكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق أطلق حمله بعنوان "شيشتك هتعديهم.. بطلها علشان تحميهم"، وهذه الحملة، جاءت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف جمعة، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بدأنا في توجيه الرسائل الإعلامية للمدخنين، من خلال مع مجموعة كبيرة من الإعلاميين والرياضيين والفنانين ورموز المجتمع والأطباء ودعوتهم للمشاركة في جميع فعاليتها.

وأشار إلى أن مشكلة تدخين الشيشة تعتبر مصدر رئيسي لنقل فيروس كورونا، خاصة لتناول أكثر من شخص من نفس الشيشة، وأن غسلها عدة مرات لا يقضي على الفيروس بها، مؤكدا أن نسبة تدخين الشيشة أصبحت كبيرة جدا بين الشباب من الجنسين والسيدات أيضا وبشكل كبير جدا، وكل هذا يزيد من خطورتها.

وتابع جمعة، أن التدخين يؤثر كثيرا على نسبه العلاج من المصابين بفيروس كورونا، بسبب مشكلات الرئة ويعرقل عمل جهاز المناعة والجهاز التنفسي، وأن الحملة قد نشرت أول فيديو لها منذ أيام قليلة، على موقعها الإلكتروني، وحقق مشاركات لأكثر من 8 آلاف شخص، وأن صفحة الصندوق نفسها عليها 2 مليون مشترك 86% منهم من الشباب، كما أن الصندوق لديه ٢٩ ألف متطوع على مستوى الجمهورية،

وأضاف أخصائي علم النفس بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مصر تحتل رقم 10 على العالم الأكثر استهلاكا للتبغ، كما أن 25% من الشعب المصري مدخن، و6% من داخل الأسر المصرية ينفق على شراء الطبغ وكل هذه الظواهر السلبية يجب القضاء عليها.

وأشار إلى أن الإقلاع عن التدخين أسهل بكثير من الإقلاع عن المخدرات، وذلك رغم اعتقاد بعض المدخنين أنه قد يمر بنفس أعراض المدمن في مرحلة العلاج، مؤكد أن هذا غير صحيح على الإطلاق وأن رغبة المدخن في الإقلاع عن التدخين أحد العوامل الأساسية في تحقيق ذلك.