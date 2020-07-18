"الغربية" تحتل المركز الثالث في إزالة التعديات على أراضي الدولة

أعلن المركز الإعلامي لمحافظة الغربية، عن احتلال المحافظة المركز الثالث في نتائج الأسبوع الأول للموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.

وأضاف بيان للمركز الإعلامي، أن ذلك يأتي وفقًا لتقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وأن المحافظة جاءت في المركز الثالث بإزالة 396 حالة تعد على مساحة أكثر من 27 ألف متر مربع.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، فضلًا عن استمرار تطبيق التوجيهات الرئاسية بالتصدي لكافة مخالفات البناء وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.