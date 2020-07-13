في اليوم الرابع من الموجة الـ16.. إزالة التعديات على 85 فدانا بالشرقية

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 85 فدانًا و 5 قراريط و 9 أسهم بمركز الحسينية.

وأشار "غراب" إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم الرابع للموجه الـ 16 والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي 8 يوليو 2020 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيجري تطبيق القانون بكل حزم، لاسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن الموجة الـ 16 تشمل حالات التعدي على أملاك الدولة التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين والحالات غير الجادة في التقنين والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط، وحالات التعدي على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.