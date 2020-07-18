الحكومة تستجيب لاستغاثة طفلة: "فرحة هتجري وتلعب من غير خوف منها"

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، باستغاثة الطفلة "فرحة ط.ع"، والتي تعرضت لحادث نتج عنه فقدان إحدى عينيها، وجراحات في الرأس والمخ، والتي تحتاج لجراحة تجميل حتى تستطيع أن تمارس حياتها بشكل طبيعي.

وقالت "فرحة"، لمسؤولي "الاستغاثات الطبية"، إنها "نفسها ترجع تاني تلعب وتجري من غير ما حد يخاف من شكلها"، وذلك بعدما تواصلت "اللجنة" مع الطفلة وأسرتها، عقب رصد رسائل واستغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الطفلة.

وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية، إنه يتم التعامل السريع مع مختلف الرسائل واﻻستغاثات التي يتم رصدها سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الطفلة فرحة فإنه تم على الفور التواصل مع كل من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، وشرح تفاصيل الحالة وإرسال صور لها، وذلك عقب قيام مسؤولي التدخل السريع باللجنة بالتواصل مع أهل الطفلة للوقوف على كل الاحتياجات الطبية اللازمة للحالة.

وأضاف رئيس لجنة اﻻستغاثات الطبية، أن اللجنة استقبلت اتصالا من مسؤولي جامعة عين شمس، تم بناء عليه احضار الطفلة فرحة على الفور من محافظة المنوفية إلى القاهرة عبر سيارة إسعاف، وكان في استقبالها الدكتور عمرو مبروك، رئيس قسم التجميل بمستشفيات جامعة عين شمس، والذي أفاد بأنه تم استقبال الحالة وحجزها بقسم التجميل، وتم عمل الفحوصات اللازمة تمهيدا لإجراء الجراحة المطلوبة بعد العرض على أطباء التخدير.