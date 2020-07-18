بدء المنتدى الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ بحضور لاشين

بدأ منتدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الأول حول انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمبنى ماسبيرو.

ويشارك في الفعاليات المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من المستشارين أعضاء اللجنة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و بحضور نخبة من الكتاب و الإعلاميين والصحفيين .

يدور المنتدى حول التعريف بلوائح و قوانين الانتخابات وأصول التغطية الصحفية والإعلامية لها، كما تتناول مناقشات وتبادل الأسئلة حول العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة وما يجوز للإعلام تناوله وما المحظور عليه.