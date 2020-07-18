أطباء روس يتوجهون إلى المطار الفضائي "فوستوشني" لمنع انتشار كورونا

توجه فريق من الأطباء والمختصين البيولوجيين الروس إلى المطار الفضائي الروسي "فوستوشني"، بغرض مكافحة ومنع انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد -19"هناك.

وقال مصدر في الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية، في تصريح اليوم، إنَّ "مجموعة من الأطباء والمختصين التابعة لوكالتنا ستصل على متن طائرة خاصة إلى المطار المذكور لمنع تفشي مرض كورونا المستجد"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف المصدر أنَّ "هذه الطائرة ستنقل أيضًا وسائل الوقاية الشخصية والأدوية والمعدات اللازمة لمواجهة الفيروس التاجي"، موضحًا أنَّ هذه المجموعة سوف يترأسها ميخائيل راتمانوف رئيس قسم الصحة والطب الصناعي في الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية.

جدير بالذكر، أنَّه لم يتمّ تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس التاجي في المطار نفسه، ولكن تمّ الكشف عن 52 حالة إصابة بالفيروس في المركز السكني "تسيولكوفسكي" القريب من المطار الفضائي.