رسالة علمية بأكاديمية ناصر عن تطوير الإعلام وفق متطلبات الأمن القومي

أكّدت رسالة علمية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنَّ مصر الآن في أمس الحاجة لاستراتيجية إعلامية قومية مهنية ووطنية، تناسب المتغيرات المعاصرة والتهديدات المتنوعة التي يتعرض لها الوطن وتنطلق من مفهوم الأمن القومي الشامل والمعاصر الذي يعتبر الإعلام أقوى وأهم أسلحته.

الأمن القومي المصري يواجه بشكل غير مسبوق عدة مخاطر وتحديات

وقالت الرسالة، التي نال عنها الباحث عبدالجواد محمود أبو كب درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني، وجاءت تحت عنوان "استراتيجية مقترحة لتطوير الإعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصر"، وأشرف عليها الدكتور حسن عماد مكاوي وراجعها اللواء مدحت النجار، إنَّ الأمن القومي المصري يواجه بشكل غير مسبوق عدة مخاطر وتحديات.

وتابعت: "من هنا تنبع أهمية الإعلام في التصدي لهذه المخاطر ومواجهة الحروب اللامتماثلة التي يتعرض لها الوطن ويتضح انعكاس مفهوم الأمن القومي الشامل في حماية واستقرار العمل الوطني والقومي في كل المجالات، في وقت بات فيه الإعلام يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري بأبعاده ومجالاته المختلفة.

واستكملت: "الإعلام كقوة لا يمكن أن ينفصل عن باقي قوى الدولة، وأصبح في ظل تطور اشكال الحروب وتطور مفهوم القوة أداة رئيسة تفوق في بعض الأحيان في أهميتها الوسائل الأخرى، لذلك أصبحت القوى الإعلامية ومدى القدرة على التأثير في الرأي العام سواء الداخلي والدولي أحد معايير قوة الدول".

مقترح بخلق منظومة إعلامية لمواجهة النشر السلبي للأخبار

استهدفت الاستراتيجة المقترحة لتطوير الاعلام لتحقيق متطلبات الأمن القومي، خلق منظومة إعلامية تلائم المتغيرات المعاصرة وتمتلك القدرة على مواجهة المخططات المعادية وحروب الجيل الرابع وبناء وتصميم وإدارة الدعاية المضادة القادرة على مواجهة النشر السلبي للأخبار في وسائل الإعلام المختلفة.

واقترح الباحث استراتيجية لتطوير الإعلام المصري بمفهومه الشامل ليلعب دوره كاملًا في دعم متطلبات الأمن القومي المصري بمفهومه المعاصر في كل المجالات (السياسية - الإقتصادية - الإجتماعية -الثقافية- وعسكرية) داخل الدولة بما يحقق المصحلة العليا ويحفظ الأمن القومي للبلاد ويمكنه من مجابهة كل الأساليب التى تستهدف تزيف الوعى لدى المواطنين وزعزعة ثقتهم في الدولة ومؤسساتها.

ارتكزت الإستراتيجية المقترحة على الجهود التي ينبغي أن تقوم بها المنظومة الإعلامية في مصر وحتمية أن تتحرك في عدة دوائر هى المحلية، والإقليمية والدولية على أن يرتكز هذا التحرك على عدة مبادئ اهمها أن تعكس الحقيقة الكاملة، وتحقق السبق الإعلامي وتواكب الثورة العلمية في تكنولوجيا الاتصالات، وتحقق متطلبات الأمن القومي في الداخل والخارج.

وأشارت إلى أنَّ المرحلة السابقة شهدت التمهيد لعمليات إصلاح الاعلام من خلال ظهور صحف وقنوات تليفزيونية خاصة قادرة على احداث أثر ملموس يدعم ويطور منظومة الاعلام، كما كان للتشريعات الإعلامية وما نتج عنها من مؤسسات إعلامية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام إضافة إلى عودة وزارة الاعلام وتأسيس نقابة للاعلاميين.

مقترح بإصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين وآخر لحرية تداول المعلومات

وهدفت الاستراتيجية المقترحة إلى صياغة سياسة إعلامية تدعم تماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية وتوضح أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الإقليمية في أراضي وموارد الدولة، وتسعى إلى تعظيم الدور السياسي والدبلوماسي لمصر، من خلال ااستكمال منظومة التشريعات الإعلامية بإصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي يوفر للمؤسسات الإعلامية الأدوات التي تمكّنها من أداء دورها.

‌كما تستهدف الاستراتيجية تطوير منظومة الإعلام التابع للدولة وتوفير إنتاج إعلامي متميز من حيث الكم والكيف، يحفظ للإنسان المصري هويته ويدعم انتماءه ويدافع عن حقوقه، ويواجه التهديدات والتحديات للإعلام المعادي، ويكون صوتًا قويًا وفاعلًا لمصر على المستويين الدولي والإقليمي، مع إعادة هيكلة مكاتب الإعلام الخارجي من خلال توفير الموراد اللازمة والكوادر المؤهلة بما يمكّنها من أن تكون خير سفير لمصر وتركيز توزيعها بصورة بارزة في المناطق ذات الثقل السياسي والاقتصادي.

مطالبات بإنشاء مدينة للإعلام في العاصمة الإدارية بصبغة تكنولوجية ورؤية اقتصادية

وطالبت الاستراتيجة لإنشاء مدينة للإعلام في العاصمة الإدارية بصبغة تكنولوجية ورؤية اقتصادية مما يزيد من الإستثمار ويمثل إضافة نوعية للاعلام واقتصاد المعرفة مع التركيز على وسائل الإعلام الرقمي لزيادة إقبال فئات عمرية بعينها عليها، وتمثل هذه الفئات نسبة كبيرة من المجتمع المصري وهي الأكثر عرضة لتزييف الوعي وااستخدامها لتوعيتهم.

مطالبات بوضع قواعد واضحة لتعيين شباب الصحفيين وإنهاء نظام السخرة والتحايل على القانون

واهتمت الرسالة بالعاملين بالمهنة، حيث أكّدت الاستراتيجية المقترحة علي ضرورة تحسين أوضاع الإعلاميين ووضع قواعد واضحة للعمل تضمن لهم الاستقرار وتدعم قيم الولاء والانتماء ووضع قواعد واضحة لاختيار القيادات الإعلامية تضمن القدرة على حسن الإدارة والابتكار والتطوير المهني، وكذلك وضع قواعد واضحة لتعيين شباب الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات المختلفة تعتمد العدالة في الحقوق والواجبات وتنهي نظام السخرة والتحايل على القانون الموجود حاليًا، واستحداث آلية واضحة للمحاسبة المهنية والاقتصادية للقائمين على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية لإثابة المجيدين ومجازاة المقصرين مع التركيز على المهنية وتطوير المحتوى بما يضمن التواجد والتأثير في الرأي العام وهو ما سيؤثر إيجابًا على الأمن القومي، إضافة إلى ميكنة ورقمنة المؤسسات بما يعظم من العائد الاقتصادي والتأثير المهنية وتطوير الهيئة العامة للاستعلامات وتفعيل المواقع الإلكترونية التابعة لها بشكل حقيقي وخلق أذرع إعلامية للدولة المصرية في الخارج.

توصيات بتفعيل قانون نقابة الإعلاميين وإجراء الانتخابات لاختيار أول مجلس منتخب لاستبعاد الدخلاء

ونصت الرسالة على ضرورة هيكلة التليفزيون المصري بقطاعاته المختلفة بما يؤدي إلى تطويره ليناسب متطلبات العصر ومتطلبات الأمن القومي مع ضمان حقوق العاملين به، وإعادة تأهيل الإذاعة المصرية مع تزايد أهمية الإعلام المسموح من خلال تطبيق معايير المهنية والتميز.

وأشارت إلى أهمية إنشاء وزارة للأمن السيبراني تضم وزارة الاتصالات الحالية بمهامها، إضافة إلى قطاع متخصص في الحروب اللا متماثلة والأمن المعلوماتي والتطور التقني، مع تدريب الصحفيين والإعلامين وجميع العاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية على التعامل المهني مع القضايا المتعلقة بأجيال الحروب المختلفة وتأثيرها على الاأمن القومي.

وجاء في الاستراتيجية المقترحة، عدة توصيات أبرزها، تأسيس قناتي أخبار دوليتين باللغتين العربية والإنجليزية يكونان صوتًا لمصر إقليميا ودوليا، وضم الهيئة العامة للااستعلامات إلي وزارة الدولة للإعلام لتوحيد الرؤية فيما يتعلق بأداء الإعلام المصري في الخارج وتوحيد جهة التواصل والمسؤولية عن الإعلام الخارجي ووضع استراتيجية عمل متخصصة للإعلام الداخلي "مراكز النيل" وربطها بالهدف الإعلامي القومي للإعلام.

كما تضمنت التوصيات كذلك تفعيل قانون نقابة الإعلاميين وإجراء الانتخابات لاختيار أول مجلس منتخب، لتقنين أوضاع العاملين بالمهنة وااستبعاد الدخلاء، وتطوير قطاع الإعلام الحكومي بالوزارات اقتداءً بتجربة المركز الإعلامي المتفردة والناجحة بمجلس الوزراء بالشكل الذي يؤهله ليلعب دوره كاملًا في خدمة الأمن القومي المصري.