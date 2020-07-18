محافظة السويس تسترد 131 فدان أراضي دولة

استرد الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس 131 فدان أراضي دولة معتدى عليها بالقطاع الريفي في المحافظة، داخل حي الجناين.

وأمنت قوات الشرطة إزالة التعديات في حي الجناين، وحررت المحاضر اللازمة بقسم شرطة الجناين.

وأزال حي فيصل 23 حالة إشغالات وتعديات ومخالفات بسوق الحرفيين ومنطقة السحاب بمشاركة قسم شرطة فيصل، وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، استمرار حملة إزالة التعديات في جميع أحياء المحافظة، مشددًا على المتابعة اليومية لحملات الإزالة داخل الأحياء.