محافظ السويس يكلف بتشكيل لجان لحصر المخالفات

عقد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس، اجتماعاً بحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمديريات والجهات المعنية بتطبيق منظومة البناء لمناقشة ضبط منظومة البناء وتحصيل مستحقات الدولة وحماية المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور اليومي على الشوارع لتحديد وحصرالمخالفات الموجودة الخاصة بالبناء والنظافة العامة والصرف الصحي والكهرباء وتحرير محاضر بهذه المخالفات وعمل تقرير لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على محاسبة وتحويل المسئولين المتقاعسين عن العمل لجهات التحقيق.

وكلف بتشكيل لجان من المحافظة لمتابعة ومراجعة المخالفات التي تم رصدها على الطبيعة ابتداء من الأسبوع المقبل.

ووجه المحافظ السكرتير العام للمحافظة، بتشكيل لجان لمتابعة المخلفات التي تتم أثناء الإجازات والعطلات الرسمية وإجازة العيد وإيقاف أي أعمال بناء وتحويلها للنيابة، وإنشاء قسم للاستعلام بكل حي، يقدم المعلومات الصحيحية للمواطن الذي يرغب في شراء وحدة سكنية أو عقار لتحديد الموقف القانوني وصلاحية المستندات.

وأكد المحافظ على الأحياء باستمرار أعمال دهان واجهات المباني بنطاق جميع الاحياء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد صقر على رؤساء الأحياء باستمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، وتشكيل وحدة بالمحافظة لتنفيذ الإجراءات الواردة بقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على الوحدات المخالفة والمنقولات لحين سداد الغرامات المستحقة على المخالفة.