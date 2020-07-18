شافته في المنام.. نشوى مصطفى عن ممدوح وافي: صاحب فضل عليا

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها من فترة حلمت في منامها بالفنان الراحل ممدوح وافي، واصفة إياه بأنه صاحب فضل عليها في بداية مشوارها الفني.

وكتبت "نشوى"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: حاجة غريبة حصلت، من فترة حلمت بممدوح وافي الله يرحمه، كنت اشتغلت معاه زمان مسرحية ولاد الشوارع.

وتابعت: وكان صاحب فضل عليا وأخ عظيم، دلوقتى بافتح بروفايلي لقيت صورة لبنته قدامي، بنته ممثلة هاوية شاطرة أوي وموهوبة حقيقي، استغربت وحسيت إن روحه طالبة نقرى له الفاتحة، ادعو لممدوح بالرحمة روحه طالباها الله يرحمك ياممدوح إنت وكل الغاليين.

بدأ الفنان الراحل ممدوح وافي، مشواره الفني في عام 1979 بمشاركته في عدد من المسرحيات المتميزة، مثل "الهمجي" و"حمري جمري" و"حضرات السادة العيال" وغيرها، وعدد من المسلسلات الدرامية، مثل "رجل في زمن العولمة" و"يوميات ونيس" و"عائلة الحاج متولي".

ولد ممدوح في 11 مايو 1951، درس بكلية التجارة، لكن عشقه للتمثيل دفعه أن يترك مجاله الذي درسه وعمل به، متجها إلى التمثيل، مشاركا في أول عمل سينمائي له عام 1986 بفيلم "الإنس والجن".

رحل ممدوح وافي، يوم 17 أكتوبر 2004، إثر إصابته بمرض سرطان في الجهاز الهضمي.