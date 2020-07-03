نشوى مصطفى ناعية محمود جمعة: كان نفسي أمثّل قدام حضرتك

نعت الفنانة نشوى مصطفى، الفنان محمود جمعة، الذي وافته المنية اليوم.

وكتبت "نشوى"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "من سنتين كانت أول وأخر مرة أشوف حضرتك، كنت أتمنى أمثل قدام حضرتك، بس سبقتنا على النور، ربنا يمتعك بالجنة يا أستاذ وأشوف وشك بخير".

واستعانت"نشوى"، بما كتبته على حسابها بفيس بوك منذ عامين، عن الفنان الراحل، الذي حضر مسرحية سيلفي مع الموت، بطولة نشوى مصطفى، وابداء رأيه الإيجابي بشأنها، وقولها "أنا باحب هذا العظيم قبل ما أعرف اسمه خطفنى كممثل فى أكتر من شخصية، استاذ محمود جمعة أشكرك لتشريفك، وأشكرك لرأيك الحمد لله".