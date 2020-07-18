محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محور جسر السويس وشارع مصطفى أبو زهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير محور جسر السويس في المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة، كما تفقد أعمال توسعة شارع مصطفى أبو زهرة الواقع خلف الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يربط شارعي يوسف عباس والطيران لمتابعة الأعمال التي تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشوارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة النظافة والتشجير للشوارع المطلة والمتقاطعة مع المحاور الرئيسية .