مرشح فردي وحيد لحزب التجمع في انتخابات الشيوخ و3 بالقائمة

أكد المهندس محمد فرج، أمين العمل الجماهيري بحزب التجمع، إن الحزب دفع في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بمرشح وحيد وهو منصور عبدالغني عضو اللجنة المركزية للحزب عن دائرة محافظة الشرقية.

وقال فرج لـ"الوطن"، إن الحزب بعد مشاورات عديدة تمكن من الدفع بهذا المرشح عن محافظة الشرقية التي تقع ضمن دائرة شرق الدلتا التي لا يوجد لها ممثل للحزب في القائمة الوطنية الموحدة التي ستخوض الانتخابات.

وأضاف أن الحزب سيخوض الانتخابات بـ3 مرشحين في القائمة الوطنية حيث دفع بفريدة النقاش عن محافظة القاهرة، وعمرو عزت عن محافظة الجيزة في قائمة الصعيد، وأحمد شعبان عن محافظة الإسكندرية ضمن قائمة غرب الدلتا.

وتابع فرج أن الحزب تاريخيا لا يركز على الكم في عدد المقاعد انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره مجلس استشاري ودائما ما كان يمثل فيه بنائب أو نائبين على الأكثر، ونركز على انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية لأنها تعبر عن القواعد الشعبية في القرى والمراكز والمحافظات.

وأشار إلى أن الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ كان يتحسس فكرة الشراكة الوطنية وتعاون عدد من الأحزاب اليسارية والليبرالية والوسطية بحيث تكون كتلة انتخابية واحدة ينتج عنها مجالس نيابية ذات التنوع في الأفكار والرؤى.

وأكمل فرج أن نجاح فكرة الشراكة بين الأحزاب وتشكيل القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 11 حزبا ستحدث التعددية بمجلس الشيوخ، منوها إلى أن هذا التحالف الانتخابي ينتهي بانقضاء الانتخابات وبعدها كل حزب يعبر عن برنامجه وفكره داخل المجلس.