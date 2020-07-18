"العامة للبترول" توضح كيفية وفوائد تحويل السيارات من بنزين إلى غاز

قال المهندس محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، إن بعض المواطنين لديهم بعض الأفكار الخاطئة عن تحويل السيارات من بنزين إلى غاز، وأن هذا يؤثر على كفاءة الماتور، ولكن بالعكس فهو وقود نقي جدا ويعطي للماتور كفاءة أعلى، لافتا إلى أن أغلبية السيارات في أوروبا تعمل حاليًا إما بالكهرباء أو الغاز لأنها موفرة الوحدة من المتر المكعب يساوي نحو 3 جنيهات ونصف ويكافؤه في المقابل أن لتر البنزين الـ92 بمبلغ 7 جنيهات ونصف لذلك فهي موفرة اقتصاديًا بشكل كبير.

وأضاف جبران، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية TEN، أنه إذا استهلكنا نحو 10 لترات في اليوم سيتم توفير 1200 جنيه في الشهر.

وأشار إلى أنه هناك إجراءات بسيطة لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز وهي:

إجراءات تحويل السيارة من بنزين إلى غاز

- إيصال غاز، أو كهرباء لإثبات العنوان.

- صورة من رخصة القيادة وتكون سارية.

- الاطلاع على كفاءة السيارة وبناءً عليه يتم تحويل السيارة إلى غاز.

- في خلال 4 ساعات فقط يتم تحويلها لأن هناك أطقم مجهزة في محطات الغاز التابعة لوزارة البترول على كفاءة عالية جدًا.

- يجب ألا تقل كفاءة الماتور عن 70%.

- تتراوح تكلفة تحويل السيارة ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه.

وأوضح أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يسّر وأصدر تعليمات لوزير المالية بتبسيط الإجراءات، إذ يكون هناك قرض ميسر أول عام دون فوائد وعلى مدار 5 سنوات يكون التقسيط على فاتورة الغاز الخاصة بالمنزل الخاص بك لإعطاء دفعة، ويسري هذا القرض على جميع السيارات "الملاكي والأجرة".

ونصح الشعب المصري بالاستفادة من هذه الفوائد لأننا ننتج 6.5 مليار متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي.