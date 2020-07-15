شهود حريق خط البترول للنيابة: "أبصرنا مصدرين للنيران أحدهما سيارة"

روى عدد من الشهود في تحقيقات النيابة ما جرى بعد تسرب البترول في طريق الإسماعيلية، وبداية اشتعال النيران، حيث سألت النيابة العامة مأمور قسم شرطة الشروق، والذي شهد بانتقاله لمحل الحادث فور تلقيه إخطارا بتسرب المادة البترولية بالطريق.

وقال مأمور قسم شرطة الشروق، إنه فور وصوله أبصر محاولات أفراد الجهات المعنية مواجهة ما تخلف عن التسريب ومنع السيارات من المرور، وخلال ذلك مرت سيارة مسرعة بالطريق والنيران مشتعلة بإطاراتها مما أحدث حريقًا ضخمًا امتدَّ بالمساحة التي تسربت إليها المادة البترولية.

وأضاف أن رجال الحماية المدينة والأجهزة المعاونة عملوا على إخماد الحريق، مؤكدًا خلو موقع الحادث من أي أدوات أو معدات للحفر قبل وقوعه.

وسألت النيابة العامة شهودًا تواجدوا بمسرح الحادث، حيث أكد اثنين منهم سماعهما صوت انفجار حال تواجدهما بعقار مقابل لموقع الحادث، وباستطلاعهما الأمر أبصرا اندفاع مادة سوداء فوق مستوى سطح الأرض وفرار المارَّة من حولها، محذرين من أنها «مادة بترولية»، ثم اندلعت النيران بتلك المادة خلال محاولات السيطرة على التسريب.

وأوضح شاهدان آخران أنهما أبصرا مرور سيارة وسط المادة البترولية التي تسربت إلى الطريق الصحراوي، واشتعلت النيران في إطاراتها وامتدت إلى المادة السائلة التي تسربت، وأضاف أحدهما أن حريقًا آخر اندلع بنقطة ثانية من مصدر مغاير خلاف السيارة المذكورة.