يبدأ الأحد.. تعليم مطروح تعلن عن شروط التقديم بمدارس ثانوي البترول

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن فتح باب القبول للالتحاق بتخصص فني بترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنين للعام الدراسى 2020/2021، بحد أدنى 230 درجة بالشهادة الإعدادية.

وتنشر "الوطن"، نسخة ضوئية من الإعلان، موضحا به جميع شروط التقدم والالتحاق والمستندات المطلوبة .

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن تقديم تلك المستندات بمعرفة الطالب أو ولى أمره بمقر التعليم الفني بديوان عام المديرية، انطلاقا من غد الأحد الموافق 19 يوليو وحتى يوم الأربعاء 29 يوليو خلال أوقات العمل الرسمية، ولن ينظر للطلبات التى تقدم للمدرسة الصناعية مباشرة.