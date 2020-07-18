تعافي 5 حالات من كورونا بحميات مطروح

أعلن الدكتور مصطفى عبدالفتاح، مدير مستشفى الحميات بمطروح، عن تعافي 5 حالات من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخروجهم من المستشفى وتوجههم للمنازل.

وقال مدير مستشفى الحميات اليوم السبت، إن أعداد المرضى المحتجزين داخل المستشفى انخفضت لأدنى مستوياته وسجل 4 حالات فقط تحت الرعاية الطبية الشاملة بقسم العزل.

وأضاف أن هناك 8 حالات عزل منزلي يجرى متابعتهم من خلال الفريق الطبي بالمستشفى، وصرف العلاج اللازم لهم، وهناك متابعة مستمرة لهم على مدار الساعة، وحالتهم جميعا مستقرة ولا يظهر عليهم أية أعراض للفيروس.

ولفت إلى أن المستشفى تكثف من الإجراءات الوقائية بتوجيهات من الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجميع الأقسام من خلال مواد مكافحة العدوى، والنظافة المستمرة.