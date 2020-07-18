الجيش الأبيض بإسنا يحتفل بتعافي 1002 مصاب من كورونا

شهد مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي كورونا، جنوب الأقصر، تنظيم احتفالية لتكريم الأطباء وفرق التمريض والعاملين بالمستشفى، وذلك وسط أجواء مبهجة بعد تصدر مستشفى إسنا حالات الشفاء بمستشفيات العزل بمصر بالوصول لـ1002 حالة تعافي وشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

حضر الاحتفالية كل من الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، والدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي، والدكتور شريف شعبان قائد فريق العزل، ورضا التوني رئيس قسم التمريض بالحجر الصحي بمستشفى إسنا، حيث تم توزيع شهادات تقدير على فريق الأطباء وفرق التمريض والعاملين بالمستشفى لدورهم الكبير في خدمة المصابين حتى الشفاء خلال الفترة الماضية.

وقالت الدكتورة إلهام محمود، مدير عام المستشفى، إن جنود الجيش الأبيض سجلوا نسب نجاح كبيرة بمستشفيات العزل بمختلف أنحاء مصر، حيث سجل المستشفى ارتفاع حالات الشفاء لـ1002 متعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأجريت داخله 16 حالة ولادة قيصرية لسيدات مصابات بكورونا.

وأضافت أنه تم تحت إشراف الدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي، خلال الأسبوع الماضي خروج وتعافي 68 حالة من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي بمستشفى العزل الصحي بإسنا، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف، وكان من بين حالات الخروج حالة ولادة قيصرية لسيدة مريضة بفيروس كورونا والتي تمت إجراء العملية داخل المستشفى وخروجها وطفلها بسلام، ليتجاوز عدد المتعافين ويصل لـ1002 حالة شفاء من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور حسام فتحي، مدير قسم الطوارئ بالمستشفى على أن الدعم النفسي للمرضى يعد أحد المحاور المهمة للبروتوكول العلاجي المُتبع بالمستشفى، حيث أن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والذى يعد الحصن الحصين للجسم للقضاء على فيروس كورونا، ولهذا عمل الفريق الطبي إلى إدخال السعادة بين جميع المصابين بالفيروس بصورة أكبر خلال الفترة الماضية.