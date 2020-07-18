"الصحة" تحذر من تناول السكريات والحلويات: تقلل المناعة ضد كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة أو المعلبة والمشروبات الغازية واستبدالها بالفواكه الطازجة للحماية من زيادة الوزن والسمنة والأمراض المترتبة عليها مثل ارتفاع ضغط الدم.

كما تناول تحذير الوزارة من الواجبات السريعة لتجنب المخالطة الآخرين وتقليل فرصة العدوى بفيروس كورونا كما أنها تحتوي على دهون مضرة بالصحة وتسبب زيادة الوزن والسمنة.

وقالت الوزارة إنه يجب الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمعلبة لأنها تحتوي على إضافات مثل السكر والملح ومواد حافظة ضارة بالصحة وبمناعة الجسم.

وأضافت أن الملح الكثير والأطعمة المعلبة الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا وصلصة السمك والمخللات والأجبان العالية الملح يجب الابتعاد عنها لأنها تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأكدت على ضرورة البعد تماما عن التدخين بكل صوره وشرب الكحوليات والمخدرات لأنها تقضي على مناعة الجسم وتضعف الصحة العامة.

وذكرت الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ