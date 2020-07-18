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محمود مسلم

وزير البترول يتفقد مشروعات المشروعات البترولية بمنطقة عجرود

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الوطن
02:06 م | السبت 18 يوليو 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

في اطار المتابعة الميدانية لتفقد تنفيذ مشروعات البنية الاساسية لاستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لعدد من مشروعات المنتجات البترولية بمنطقة عجرود بالسويس لمتابعة الموقف التنفيذي وفقا للبرنامج الزمني والاطمئنان علي التزام العاملين بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وانتظام العملية الانتاجية .وصرح الملا ان قطاع البترول ماضي قدما في تطوير وتحديث منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية باحدث نظم التحكم الآلي المتطور