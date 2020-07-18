وزير البترول يتفقد مشروعات المشروعات البترولية بمنطقة عجرود

في اطار المتابعة الميدانية لتفقد تنفيذ مشروعات البنية الاساسية لاستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لعدد من مشروعات المنتجات البترولية بمنطقة عجرود بالسويس لمتابعة الموقف التنفيذي وفقا للبرنامج الزمني والاطمئنان علي التزام العاملين بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وانتظام العملية الانتاجية .وصرح الملا ان قطاع البترول ماضي قدما في تطوير وتحديث منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية باحدث نظم التحكم الآلي المتطور