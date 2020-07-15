انتحار شاب بسبب خلافان أسرية بالمنوفية

أقدم شاب يدعى "س. م" على الانتحار، مستخدما قرص لحفظ القمح السام، حيث تم نقله إلى مستشفى منوف العام، وتحويله إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم، لكنه لقى مصرعه.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية إخطارا، من مأمور مركز منوف، يفيد باستقبال مستسفى منوف العام، شابا يدعى "س. م" 38 سنة، يعاني من حالة تسمم، لتناوله حبة الغلة القاتلة، ولقى مصرعه أثناء محاولة إنقاذه.

بالانتقال الفوري والفحص، تبين أن الشاب تناول حبة القمح السامة، وبسؤال أسرته، أكدوا تناوله حبة الغلة السامة، بسبب كثرة الخلافات الأسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز الشرطة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.